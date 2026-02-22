В России обновили ГОСТ на растворимый кофе
Росстандарт обновил ГОСТ на растворимый кофе, новые требования вступят в силу с ноября текущего года. Об этом пишет РИА Новости.
Прошлый стандарт, действовавший с января 1994 года, распространялся на порошкообразный кофе. Новый вариант расширяет это понятие, включая гранулированные и сублимированные формы.
Требования к внешнему виду также претерпели изменения. Раньше порошкообразный кофе не должен был содержать комочки, теперь допускается наличие неплотных частиц, легко рассыпающихся при слабом воздействии. Нормативы по растворению напитка остались прежними: он должен завариваться за 30 секунд в горячей воде и за 3 минуты в холодной. Для гранулированного кофе сделано исключение: если присутствуют единичные спекшиеся части, его можно растворять до 2,5 минут.
Перечень допустимых компонентов для изготовления растворимого кофе также расширился. Теперь в него входят растительные продукты и различные пищевые ингредиенты, хотя ранее стандарт детализировал список разрешённых продуктов, от цикория до ржи.
