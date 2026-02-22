В России обновили ГОСТ на растворимый кофе

22 февраля 2026, 12:22

РИА Новости: новый ГОСТ на растворимый кофе начнет действовать с ноября

Фото: iStock/Mikhail Dmitriev

Росстандарт обновил ГОСТ на растворимый кофе, новые требования вступят в силу с ноября текущего года. Об этом пишет РИА Новости.