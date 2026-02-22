В России создадут базу данных беременных
С 1 марта в России планируется запуск регистра с данными о беременных. Об этом пишет ТАСС.
Система будет содержать сведения о пациентках, которые получают медицинскую помощь в области акушерства и гинекологии в связи с беременностью. В частности, дату постановки на учет и текущий срок беременности, информацию о применении вспомогательных репродуктивных технологий, исход беременности и наличие критических акушерских состояний.
Также в базу данных включат сведения о рождении ребенка: дату и время появления на свет, пол, длину и вес при рождении, оценку по шкале Апгар, а также информацию о развитии отдельных состояний в перинатальный период и о выявленных врожденных аномалиях.
Кроме того, документ предполагает внесение данных о женщинах, которые встали на учет до 12-й недели беременности, и о применении вспомогательных репродуктивных технологий. Будет вестись учет доли нормальных беременностей, количества доношенных детей, случаев возникновения отдельных состояний в перинатальный период, а также доли детей с врожденными аномалиями, деформациями или хромосомными нарушениями, выявленными после рождения.
