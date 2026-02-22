Названы «красные флаги» головокружения, с которыми стоит обращаться к врачу

22 февраля 2026, 10:01

РИА Новости: нарушения речи и слуха при головокружении требуют обращения к врачу

Фото: iStock/AndreyPopov

Опасными сопутствующими симптомами головокружения являются резкая слабость в руке или ноге, нарушение речи, внезапная резкая односторонняя потеря слуха, в случае их возникновения стоит проконсультироваться со специалистом. Об этом сообщил РИА Новости тульский врач-невролог, мануальный терапевт, реабилитолог Александр Атяшев.