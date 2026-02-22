Названы «красные флаги» головокружения, с которыми стоит обращаться к врачу
Опасными сопутствующими симптомами головокружения являются резкая слабость в руке или ноге, нарушение речи, внезапная резкая односторонняя потеря слуха, в случае их возникновения стоит проконсультироваться со специалистом. Об этом сообщил РИА Новости тульский врач-невролог, мануальный терапевт, реабилитолог Александр Атяшев.
Если у человека возникло головокружение в сочетании с внезапной слабостью в руке или ноге, нарушением речи, асимметрией лица, двоением в глазах, резкой потерей слуха с одной стороны, сильной головной болью, которой раньше не было, это может быть признаком серьезного заболевания. В таких случаях необходимо срочно обратиться к врачу для проведения дополнительного обследования и исключения опасных причин головокружения, отметил специалист.
Атяшев подчеркнул, что важно различать два вида головокружения: когда кажется, что мир вращается, как на карусели, и когда возникает ощущение неустойчивости, будто земля уходит из-под ног. Эти состояния имеют разные причины.
Ощущение покачивания при резком подъеме или в магазинах между полками обычно неопасно. Однако, если это состояние сильно мешает или длится продолжительное время, рекомендуется проконсультироваться с врачом, заключил медик.
