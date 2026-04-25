В эфире «Радиостанции Судного дня» прозвучал загадочный сигнал сигнал о чертовщине

25 апреля 2026, 05:55

«Радиостанция Судного дня» передала новый сигнал со словом «быкочерт»

Легендарная военная радиостанция УВБ-76, известная как «Радиостанция Судного дня», вновь вышла в эфир с необычным сообщением. Об этом пишет РЕН ТВ.





Сигнал перехватили в пятницу 24 апреля в 15:36 по московскому времени, однако информация об этом появилась только в ночь на субботу. В этот раз на ее волнах прозвучало загадочное слово «быкочерт».





«НЖТИ 10071 БЫКОЧЕРТ 5912 3547», — говорилось в сообщении.