Россиянам сообщили новый минимальный коэффициент для выхода на пенсию в 2025 году

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С 2025 года минимальное значение индивидуальных пенсионных коэффициентов (ИПК) для выхода на пенсию вырастет до 30 единиц, сообщила сенатор Ольга Епифанова РИА Новости.
В 2024 году этот показатель составляет 28,2 ИПК, что значит, что в следующем году потребуется на 1,8 единицы больше.
Епифанова уточнила, что за один год можно набрать до 10 ИПК, которые начисляются за каждый год работы или другой деятельности, как, например, уход за детьми, если работодатель уплачивает взносы в Соцфонд.
Официальное трудоустройство и «белая» зарплата позволяют увеличить ИПК и повысить будущую пенсию.
По данным Росстата, средняя зарплата в России в середине 2024 года составила 85 017 рублей, и с такой суммой можно накопить 4,584 ИПК за год.
С 2025 года один ИПК будет стоить 142,76 рубля.
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«С 2025 года минимальная сумма индивидуальных пенсионных коэффициентов (ИПК) для выхода на пенсию должна составлять не менее 30», — пояснила Епифанова.
Епифанова уточнила, что за один год можно набрать до 10 ИПК, которые начисляются за каждый год работы или другой деятельности, как, например, уход за детьми, если работодатель уплачивает взносы в Соцфонд.
Официальное трудоустройство и «белая» зарплата позволяют увеличить ИПК и повысить будущую пенсию.
По данным Росстата, средняя зарплата в России в середине 2024 года составила 85 017 рублей, и с такой суммой можно накопить 4,584 ИПК за год.
С 2025 года один ИПК будет стоить 142,76 рубля.
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Мария Моисеева