Мерц оценил возможность пенсионной реформы в Германии

Bild: Канцлер Мерц заявил о возможности пенсионной реформы в ФРГ
Канцлер ФРГ Фридрих Мерц 7 октября заявил, что гражданам Германии предстоит перераспределять большую часть доходов в пользу пенсий, долгосрочного ухода и здравоохранения. Об этом пишет Bild.
Он отметил, что острая проблема с финансированием пенсионной системы не возникнет до 2031 года, но затем потребуется «крупная реформа». По словам канцлера, для обеспечения устойчивости системы нужно изменить «основную структуру» пенсионного страхования, что повлечёт за собой значительные дополнительные расходы на социальную сферу.
«Наше население будет вынуждено направлять больше дохода на пенсию, здравоохранение и уход. И это должно происходить справедливо», — сказано в материале.
Мерц выступил против повышения пенсионного возраста — по его мнению, лучше улучшать условия для работников и стимулировать развитие частного пенсионного страхования. Он также предложил пересмотреть методику расчёта страхового стажа, поскольку у тех, кто начинает работать позже, времени на накопления будет меньше. Канцлер поддерживает идею обязательных взносов в накопительную часть пенсии.
Говоря на региональной партийной конференции, Мерц подчеркнул, что Германия уже не в состоянии содержать действующую модель всеобщего благосостояния. При замедлении роста экономики и росте безработицы расходы на пенсии и социальные выплаты продолжают расти — в 2024 году они достигли рекордных €47 млрд и, как ожидается, будут увеличиваться.
Он также пообещал продолжать курс на сокращение миграции и проводить политику, благоприятную для бизнеса.