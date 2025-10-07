Мерц оценил возможность пенсионной реформы в Германии

07 октября 2025, 22:59

Bild: Канцлер Мерц заявил о возможности пенсионной реформы в ФРГ

Фото: istockphoto/macky_ch

Канцлер ФРГ Фридрих Мерц 7 октября заявил, что гражданам Германии предстоит перераспределять большую часть доходов в пользу пенсий, долгосрочного ухода и здравоохранения. Об этом пишет Bild.





Он отметил, что острая проблема с финансированием пенсионной системы не возникнет до 2031 года, но затем потребуется «крупная реформа». По словам канцлера, для обеспечения устойчивости системы нужно изменить «основную структуру» пенсионного страхования, что повлечёт за собой значительные дополнительные расходы на социальную сферу.





«Наше население будет вынуждено направлять больше дохода на пенсию, здравоохранение и уход. И это должно происходить справедливо», — сказано в материале.