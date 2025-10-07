В ГД оценили возможное создание в России платформы мам-шеринга

07 октября 2025, 22:59

Депутат Бессараб: мам-шеринг станет важным инструментом поддержки родителей

Фото: iStock/evgenyatamanenko

Создание в России платформы мам-шеринг станет важным инструментом поддержки семей с детьми. Так считает член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.





Напомним, с инициативой о создании мам-шеринга в Госдуму обратилась председатель Национального родительского комитета Ирина Волынец. Здесь семьи с детьми смогут бесплатно обмениваться детскими товарами.





«Далеко не каждая семья может осуществлять, например, самостоятельную продажу или приобретение товаров. Приобретение в магазине или на маркетплейсе не представляет особых трудностей. А вот реализация хорошей кровати или автомобильного кресла — это уже совершенно другая история», — сказала Бессараб в разговоре с «Известиями».

«Нужна единая картина доступных возможностей. Аналог "Пушкинской карты" мог бы позволить семьям ходить на спектакли и выставки без серьезных финансовых затрат», — заключил Милонов.