В ГД оценили возможное создание в России платформы мам-шеринга
Депутат Бессараб: мам-шеринг станет важным инструментом поддержки родителей
Создание в России платформы мам-шеринг станет важным инструментом поддержки семей с детьми. Так считает член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.
Напомним, с инициативой о создании мам-шеринга в Госдуму обратилась председатель Национального родительского комитета Ирина Волынец. Здесь семьи с детьми смогут бесплатно обмениваться детскими товарами.
«Далеко не каждая семья может осуществлять, например, самостоятельную продажу или приобретение товаров. Приобретение в магазине или на маркетплейсе не представляет особых трудностей. А вот реализация хорошей кровати или автомобильного кресла — это уже совершенно другая история», — сказала Бессараб в разговоре с «Известиями».
Она отметила, что с помощью мам-шеринга родители смогут оперативно находить покупателей и продавцов детских товаров. Бессараб считает, что платформа будет полезна для молодых родителей, на которых с рождением ребёнка ложится большая финансовая нагрузка.
Тем временем зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Виталий Милонов в беседе с «Москвой 24» заявил, что для многодетных россиян нужно ввести цифровую карту — аналог «Пушкинской карты».
По его словам, специальный цифровой сервис мог бы стать перспективным направлением для помощи многодетным семьям, которым предоставляется много льгот, но возникают сложности с поиском информации.
«Нужна единая картина доступных возможностей. Аналог "Пушкинской карты" мог бы позволить семьям ходить на спектакли и выставки без серьезных финансовых затрат», — заключил Милонов.