Россиянам сообщили о выявлении более 62% случаев рака на ранних стадиях

13 октября 2026, 17:53

Министр Мурашко: упрощение процедур помогло чаще находить рак на ранней стадии

Фото: istockphoto / megaflopp

На пленарном заседании Госдумы министр здравоохранения России Михаил Мурашко сообщил, что в стране более 62% случаев онкологических заболеваний выявляют на первой и второй стадиях. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей со ссылкой на РИА Новости.





По словам главы ведомства, в вопросе раннего обнаружения злокачественных новообразований удалось добиться заметного прогресса. Мурашко отметил, что упрощение процедуры помогло достичь нынешнего показателя.



«Сегодня выявляемость на первой и второй стадии выше 62%», — заявил министр во время доклада.