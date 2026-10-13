Россиянам сообщили о выявлении более 62% случаев рака на ранних стадиях
Министр Мурашко: упрощение процедур помогло чаще находить рак на ранней стадии
На пленарном заседании Госдумы министр здравоохранения России Михаил Мурашко сообщил, что в стране более 62% случаев онкологических заболеваний выявляют на первой и второй стадиях. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей со ссылкой на РИА Новости.
По словам главы ведомства, в вопросе раннего обнаружения злокачественных новообразований удалось добиться заметного прогресса. Мурашко отметил, что упрощение процедуры помогло достичь нынешнего показателя.
«Сегодня выявляемость на первой и второй стадии выше 62%», — заявил министр во время доклада.Ранее заместитель министра здравоохранения России Евгения Котова сообщила, что за последние десять лет диагностика злокачественных новообразований в стране улучшилась более чем в два раза.