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Россиянам сообщили о выявлении более 62% случаев рака на ранних стадиях

Министр Мурашко: упрощение процедур помогло чаще находить рак на ранней стадии
Фото: istockphoto / megaflopp

На пленарном заседании Госдумы министр здравоохранения России Михаил Мурашко сообщил, что в стране более 62% случаев онкологических заболеваний выявляют на первой и второй стадиях. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей со ссылкой на РИА Новости.



По словам главы ведомства, в вопросе раннего обнаружения злокачественных новообразований удалось добиться заметного прогресса. Мурашко отметил, что упрощение процедуры помогло достичь нынешнего показателя.

«Сегодня выявляемость на первой и второй стадии выше 62%», — заявил министр во время доклада.
Ранее заместитель министра здравоохранения России Евгения Котова сообщила, что за последние десять лет диагностика злокачественных новообразований в стране улучшилась более чем в два раза.
Дайана Хусинова

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