Россиянам сообщили об индексации страховых пенсий 1 февраля

16 ноября 2026, 11:33

Союз пенсионеров России: страховые пенсии проиндексируют 1 февраля и 1 апреля

Фото: iStock/ArtemSam

Страховые пенсии в России в 2027 году проиндексируют дважды: с 1 февраля — на 6,8%, то есть на уровень инфляции за 2026 год, и с 1 апреля — ещё на 3,3%. Социальные пенсии тоже повысят, но лишь один раз, в апреле, — на 6,8% по росту прожиточного минимума пенсионера.





Как отмечает председатель Союза пенсионеров России Валерий Рязанский в беседе с Общественной Службой Новостей, размер февральской индексации может оказаться выше заявленных 6,8%, если к концу текущего года реальная инфляция превысит прогнозируемые значения. При этом он указал, что, хотя двойное повышение и обеспечит пенсионерам 10%-ную прибавку к страховым выплатам, для «качественной и добротной» жизни пенсионерам этого всё ещё будет мало.



Рязанский заметил, что у разных категорий населения своя потребительская корзина, поэтому темпы инфляции для каждой из них немного отличаются.





«Для пенсионеров это в основном связано с лекарственными препаратами, коммунальными платежами, продуктовой корзиной – то есть той группой товаров и услуг, которые более характерны для людей старшего возраста. И здесь, если говорить откровенно, то мне кажется, что инфляция в группе потребления пенсионеров все-таки несколько больше, чем ожидаемые к концу года 6,8%. Но в законодательстве предусмотрена мера, которая звучит следующим образом: если на момент индексации инфляция окажется выше прогнозов, то должна быть проведена доиндексация до ее реального уровня. Представим, что будет не 6,8%, а, например, 7,4%. Значит, в феврале индексация будет до 7,4%. Этого требует закон», — подчеркнул специалист.

«Но все это весьма относительно. 6,8% и 3,3% – это приблизительно 10%, и для пенсионера, у которого средняя пенсия приближается к 30 тысячам рублей, это дополнительные 3 тысячи. Это существенная и чувствительная прибавка. Другое дело, что сама сумма 30 тысяч объективно мала для качественной и добротной жизни пенсионера. Но это другой вопрос, вопрос большой экономической политики, доходов, помощи государства и бюджета пенсионной системе. Но сейчас говорить о какой-то помощи из бюджета, конечно, сложно, когда там дефицит», — добавил Рязанский.

«Будем надеяться на то, что инфляция, особенно потребительская, будет подсчитана честно. И надеемся на то, что это произойдёт с 1 февраля и с 1 апреля, как положено», — резюмировал собеседник издания.