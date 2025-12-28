В России появятся новые дорожные знаки

28 декабря 2025, 09:00

Росстандарт утвердил новые дорожные знаки с 1 января 2026 года

Фото: iStock/Alina Vytiuk

С 1 января 2026 года в России начнет действовать обновленный ГОСТ, который будет регламентировать использование дорожных знаков, разметки и светофоров. Документ опубликован на сайте Росстандарта.