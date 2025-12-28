В России появятся новые дорожные знаки
С 1 января 2026 года в России начнет действовать обновленный ГОСТ, который будет регламентировать использование дорожных знаков, разметки и светофоров. Документ опубликован на сайте Росстандарта.
Согласно информации ведомства, соответствующие нововведения призваны повысить безопасность на дорогах и сделать информацию более понятной для водителей и пешеходов.
Так, в стране появится знак «Рекомендуемая скорость при проезде искусственной неровности», который покажет, где расположены такие неровности, и укажет оптимальную скорость для их безопасного преодоления. Росстандарт подчеркнул, что это позволит сократить количество знаков «лежачие полицейские» на 50%.
Кроме того, теперь стоп-линии будут размещаться не только горизонтально, но и вертикально. Знаки «Время действия» смогут указывать конкретные месяцы, например, с сентября по апрель.
Также вводится новый знак «Глухие», который будет устанавливаться перед пешеходными переходами вблизи объектов, посещаемых глухими и слабослышащими людьми.
