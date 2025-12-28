В Госдуме рассказали, когда россиян ожидает следующая шестидневка

28 декабря 2025, 07:28

Депутат Бессараб: шестидневных рабочих недель не будет в 2026 году

Фото: iStock/littlehenrabi

Наступающий 2026 год в России обещает быть благоприятным для работающих граждан с точки зрения баланса труда и отдыха. Об этом заявила в разговоре с ТАСС член думского комитета по труду Светлана Бессараб.