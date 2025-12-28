В Госдуме рассказали, когда россиян ожидает следующая шестидневка
Наступающий 2026 год в России обещает быть благоприятным для работающих граждан с точки зрения баланса труда и отдыха. Об этом заявила в разговоре с ТАСС член думского комитета по труду Светлана Бессараб.
Депутат сообщила, что в 2026 году не будет шестидневных рабочих недель. В общей сложности число рабочих дней составит 247, а выходных и праздничных — 118, не считая 28 дней отпуска, подчеркнула Бессараб.
Парламентарий добавила, что в 2027 году ситуация изменится. По предварительным данным, в нем будет одна шестидневная рабочая неделя, когда суббота, 13 ноября, станет рабочим днем. Это объясняется четырехдневным отдыхом перед этим — с 4 по 7 ноября.
