Долина перед Новым годом выступит в театре на 500 зрителей
Певица Лариса Долина примет участие в двух показах спектакля «Фигаро» на сцене Театра на Таганке в Москве 31 декабря. Об этом пишет РИА Новости.
Артистка исполнит роль Марселины. Зрители смогут увидеть постановку в двух сеансах: в 14:00 и 18:00 по московскому времени.
Вместимость зала составляет 489 мест, а на дневной показ осталось около 10% билетов. Их стоимость варьируется от 2 500 до 12 000 рублей. На вечерних представлениях ожидается аншлаг.
Спектакль «Фигаро» был впервые представили публике в 2023 году. Его поставил режиссёр Денис Бокурадзе по пьесе Пьера Бомарше «Безумный день, или Женитьба Фигаро».
Тем временем в судебной сфере произошло другое значимое для Ларисы Долиной событие. Мосгорсуд вынес решение о её выселении из квартиры в Хамовниках. Недвижимость приобрела Полина Лурье, которая отстояла право собственности в правовом порядке.
