Долина перед Новым годом выступит в театре на 500 зрителей

28 декабря 2025, 03:23

РИА Новости: Долина выступит на двух новогодних мероприятиях

Лариса Долина (Фото: РИА Новости / Пелагия Тихонова)

Певица Лариса Долина примет участие в двух показах спектакля «Фигаро» на сцене Театра на Таганке в Москве 31 декабря. Об этом пишет РИА Новости.