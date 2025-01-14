Россиянам спрогнозировали очень теплую погоду до конца января

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На большей части территории России до конца января прогнозируется необычно теплая погода, рассказал РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
Он отметил, что температура воздуха значительно превышает климатическую норму, хотя рекордов тепла ожидать не стоит.
Аномально теплая погода сохраняется почти на всей территории России. В Москве первая половина января была на пять градусов теплее многолетних значений, и оттепель, как ожидается, продлится до конца недели. В других регионах, включая Санкт-Петербург, Саратовскую область и Екатеринбург, температура также остается выше нормы.
Однако с аномальным теплом связаны и опасные погодные явления. Например, в Калининградской области прогнозируются сильные снегопады с порывистым ветром. В Карелии ожидается метель, в Ленинградской области — снег с дождем и гололедица. В Москве тоже ожидаются мокрый снег и скользкие дороги.
На юге Западной Сибири возможны снегопады с ветром, а в южных регионах, таких как Крым, Краснодарский край и Сочи, синоптики предупреждают о сильных дождях и ветре. Подобная погода может осложнить ситуацию на дорогах и создать другие проблемы для жителей.
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Аномально теплая погода сохраняется почти на всей территории России. В Москве первая половина января была на пять градусов теплее многолетних значений, и оттепель, как ожидается, продлится до конца недели. В других регионах, включая Санкт-Петербург, Саратовскую область и Екатеринбург, температура также остается выше нормы.
Однако с аномальным теплом связаны и опасные погодные явления. Например, в Калининградской области прогнозируются сильные снегопады с порывистым ветром. В Карелии ожидается метель, в Ленинградской области — снег с дождем и гололедица. В Москве тоже ожидаются мокрый снег и скользкие дороги.
На юге Западной Сибири возможны снегопады с ветром, а в южных регионах, таких как Крым, Краснодарский край и Сочи, синоптики предупреждают о сильных дождях и ветре. Подобная погода может осложнить ситуацию на дорогах и создать другие проблемы для жителей.
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Мария Моисеева