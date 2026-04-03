Россиянам спрогнозировали рост цен на строительные материалы

Солон спрогнозировал рост цен на строительные материалы в РФ до 15% в 2026 году
В 2026 году строительные материалы в России могут подорожать в среднем на 14-15%. Об этом в беседе с «Татар-информом» сообщил исполнительный директор Ассоциации НОПСМ Антон Солон.



Пессимистичный сценарий развития ситуации предполагает, что при сохранении высоких темпов инфляции и проблем в логистике рост цен на отдельные категории товаров может достичь 30-40%. Особенно подвержены риску значительное повышение стоимости металлопродукции и стеновых блоков, таких как газобетон и кирпич, из-за высокой энергозатратности их производства и увеличения цен на сырье, отметил Солон.

Эксперт подчеркнул, что рост цен на строительные материалы наблюдается несколько лет подряд. По данным Минстроя РФ, Росстата и отраслевых аналитиков, в прошлом году среднее увеличение цен по стране составило около 11%. При этом в регионах показатели могут варьироваться.

В начале 2026 года тенденция к повышению цен продолжилась, хотя темпы роста различались по категориям товаров. Пиломатериалы, такие как брус и доска, стабилизировались после резкого скачка в предыдущие годы, но все еще остаются дорогими. Цены на некоторые виды древесины и ДСП выросли на 12-16%. Бетонные смеси подорожали на 13,4%, цементный раствор — на 2,7%, а в начале 2026 года стоимость сырья увеличилась еще на 5-6%.

Стоимость керамического кирпича возросла на 12,4%, а для стеновых блоков в марте-апреле прогнозируется рост цен до 10-12%. Металлоконструкции, включая арматуру и алюминиевые профили, подорожали более чем на 25%. Цены на песок увеличились на 22,2%, а на щебень — на 14,2%.

Рост цен обусловлен несколькими факторами. Основные из них включают кадровый дефицит, который приводит к увеличению затрат на оплату труда строителей и работников производственных предприятий, что напрямую влияет на себестоимость продукции. Логистические издержки играют значительную роль: удорожание транспортировки сырья и готовой продукции увеличивает конечную стоимость товаров. Ключевая ставка ЦБ также оказывает влияние: высокая стоимость кредитов для производителей (до 21% к концу года) ограничивает их возможности по сдерживанию роста цен. Еще одной причиной является изменение налоговой политики: индексация НДС и введение новых экспортно-импортных пошлин, добавил Солон.

Он заключил, что наиболее благоприятным временем для покупки строительных материалов остается начало года, когда торговые сети реализуют остатки прошлого сезона перед весенним повышением цен.

Екатерина Коршунова

