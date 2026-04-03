В Петербурге до 10 апреля будет работать «Спортивная почта»

03 апреля 2026, 14:43

В Санкт-Петербурге уже неделю работает «Спортивная почта» «Петербургского дневника». За это время жители и гости города смогли отправить сотни открыток с портретами олимпийских чемпионов и выдающихся спортсменов страны в различные регионы России. Об этом рассказал редактор издания Кирилл Смирнов.





Он уточнил, что проект стартовал несколько дней назад в рамках вручения премии «Невская Олимпия».





«Символично, что церемония прошла в здании Комитета по физической культуре и спорту в день 115-летия Олимпийского комитета России, созданного в нашем городе. Премия вручалась впервые и получилась очень петербургской по духу», — приводит «Петербургский дневник» слова Смирнова.