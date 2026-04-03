Ценовой разрыв между новостройками и вторичным жильём в Казани вырос до 28,6%
В Казани в конце февраля ценовой разрыв между первичным и вторичным сегментами рынка жилья достиг 28,6%, увеличившись на 8,2 процентных пункта за месяц. Эксперты тематического поиска «Яндекса» предоставили такие сведения на основе анализа нейросети.
Как сообщает издание «Татар-информ», медианная стоимость квадратного метра в новостройках Казани составляет 259 тыс. рублей, на вторичном рынке — 202 тыс. рублей. Разрыв вырос за счёт снижения цен на «вторичку» на 4% при росте цен на «первичку» на 2,6%.
В целом по России в феврале медианная стоимость квадратного метра на вторичном рынке уменьшилась на 1,6% — до 157 тыс. рублей. На первичном же показатель вырос лишь на 0,3% — до 205 тыс. рублей.
Нейросеть показала: «вторичка» быстрее реагирует на спад спроса — продавцы охотнее снижают цену. Первичный инертнее: застройщики реже уменьшают номинальную стоимость, удерживая её за счёт рассрочек и скидок. Поэтому разрыв в ценах во многих городах вырос именно из-за того, что вторичное жильё подстраивалось быстрее.
Читайте также: