Медведь напал на сборщика клюквы в тундре Камчатки
Сотрудники Госохотнадзора Камчатского края сообщили о гибели мужчины после нападения медведя. Трагедия произошла примерно в 10 километрах к югу от села Устьевое, где местный житель собирал клюкву.
В беседе с РИА Новости представитель ведомства рассказал, что группа привезла мужчину в тундру и оставила его одного. Около 16:00 он позвонил знакомым, сообщил, что наполнил ведро ягодами, и заметил рядом хищника. Медведь начал есть клюкву, после чего мужчина перестал отвечать на звонки.
Когда люди вернулись, они увидели зверя возле места сбора ягод, однако самого сборщика там не нашли. Позже выяснилось, что медведь убил человека и спрятал тело под слоем земли.
Охотники застрелили хищника. Погибшего доставили в Соболевскую районную больницу. В Госохотнадзоре подчеркнули, что мужчина находился в одиночестве на территории, где часто встречаются медведи.
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