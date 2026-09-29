Медведь напал на сборщика клюквы в тундре Камчатки

29 сентября 2026, 15:19

Фото: iStock/LexisJan

Сотрудники Госохотнадзора Камчатского края сообщили о гибели мужчины после нападения медведя. Трагедия произошла примерно в 10 километрах к югу от села Устьевое, где местный житель собирал клюкву.