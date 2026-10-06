Медведь помял машины на российской парковке

06 октября 2026, 13:45

Медведь разгромил машины на парковке в Свердловской области

Фото: istockphoto/JNevitt

В районе Ивделя Свердловской области медведь повредил около десяти автомобилей на стоянке. Об этом сообщается 6 октября во «Вконтакте».





Хищник пришел на стоянку в районе Шемура в ночное время. По данным очевидцев, у трех автомобилей он оторвал боковые зеркала, еще у одного разбил переднее боковое стекло.



На остальных транспортных средствах остались вмятины, царапины и следы медвежьих лап. Как рассказал очевидец, медведь также вырвал двери у двух легковых автомобилей, забрался внутрь и начал выбрасывать находившиеся в салонах вещи.



Вокруг машин обнаружили обрывки обшивки. Предполагается, что зверь искал еду. По информации kp.ru, владельцы поврежденных автомобилей в правоохранительные органы не обращались.





