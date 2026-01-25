Россиянам упростят снижение квартплаты при перебоях с услугами ЖКХ
Власти России намерены упростить перерасчет оплаты ЖКХ при перебоях с коммунальными услугами. Информация следует из правительственного документа, передает ТАСС.
В случае предоставления коммунальных услуг ненадлежащего качества или с превышением допустимого времени перерыва, плата за них может быть снижена. Перерасчет будет производиться, в том числе, автоматически на основе показаний приборов учета, фиксирующих отклонения от установленных параметров.
Согласно плану реализации национальной модели ведения бизнеса, к сентябрю 2026 года планируется представить доклад в кабинет министров. В случае необходимости, к февралю 2028 года будет подготовлен новый правительственный акт в этой области.
Если происходят перебои с электричеством, газоснабжением, отоплением или водоснабжением, то за каждый час, в течение которого перерыв превышает допустимую продолжительность, ежемесячная плата за соответствующую коммунальную услугу уменьшается на 0,15%.
