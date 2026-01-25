Достижения.рф

Россиянам упростят снижение квартплаты при перебоях с услугами ЖКХ

Фото: iStock/alexialex

Власти России намерены упростить перерасчет оплаты ЖКХ при перебоях с коммунальными услугами. Информация следует из правительственного документа, передает ТАСС.



В случае предоставления коммунальных услуг ненадлежащего качества или с превышением допустимого времени перерыва, плата за них может быть снижена. Перерасчет будет производиться, в том числе, автоматически на основе показаний приборов учета, фиксирующих отклонения от установленных параметров.

Согласно плану реализации национальной модели ведения бизнеса, к сентябрю 2026 года планируется представить доклад в кабинет министров. В случае необходимости, к февралю 2028 года будет подготовлен новый правительственный акт в этой области.

Если происходят перебои с электричеством, газоснабжением, отоплением или водоснабжением, то за каждый час, в течение которого перерыв превышает допустимую продолжительность, ежемесячная плата за соответствующую коммунальную услугу уменьшается на 0,15%.

Екатерина Коршунова

