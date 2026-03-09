Россиянам закрыли доступ к Civilization VI и другим играм
Владельцы PlayStation из России столкнулись с невозможностью запустить игры американского дистрибьютора 2K. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.
С начала марта россияне перестали открывать на приставках Sony стратегию Civilization VI — она не загружается дальше стартового экрана. Стоимость тайтла со всеми дополнениями составляет около девяти тысяч рублей.
Также пользователи потеряли доступ к баскетбольному симулятору NBA 2K25 — при попытке запуска появляется окно «Ошибка подключения». При этом с турецкого аккаунта PS игра запускается даже в России.
Позже в компании подтвердили, что их продукты больше недоступны российским пользователям. Причины блокировок там не назвали. Издатель также известен выпуском серий игр Mafia, Borderlands и BioShock.
