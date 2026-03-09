Россиянам закрыли доступ к Civilization VI и другим играм

09 марта 2026, 14:42

SHOT: компания 2K закрыла доступ россиянам к Civilization VI и NBA 2K25

Фото: iStock/Diy13

Владельцы PlayStation из России столкнулись с невозможностью запустить игры американского дистрибьютора 2K. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.