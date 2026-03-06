Пара из Новосибирска купила PlayStation 4 с тараканами
Пара из Новосибирска купила подержанную игровую приставку PlayStation 4 и обнаружила внутри десятки тараканов. Об этом сообщает Telegram-канал «SHOT ПРОВЕРКА».
По словам девушки по имени Мария, она вместе с молодым человеком нашла объявление о продаже приставки с двумя джойстиками и набором игр за 14 тысяч рублей. Продавец прислала видео, подтверждающее, что консоль работает. Покупатели приехали по указанному адресу и забрали устройство.
Подозрения возникли уже в машине — от коробки исходил сильный неприятный запах. Дома пара решила почистить консоль, однако запах не исчез. Когда молодой человек разобрал приставку, внутри оказались живые и мёртвые тараканы.
После этого владельцы разобрали консоль, промыли детали и временно вынесли их на балкон, чтобы обработать холодом. Затем приставку собрали обратно и поставили рядом ловушки для насекомых. Пара сообщила бывшей владелице устройства о находке и попросила проверить квартиру, однако, по их словам, она перестала выходить на связь.
Читайте также: