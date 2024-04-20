Грузовик врезался в здание терминала аэропорта Пулково в Петербурге

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В Петербурге грузовик врезался в здание терминала аэропорта Пулково. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
Инцидент произошёл в субботу утром. Водитель не рассчитал габариты грузовика и пытался проехать под навесной частью терминала аэропорта. Однако крыша машины оказалось слишком высокой и автомобиль столкнулся со зданием. В результате аварии никто не пострадал, но была повреждена часть облицовки здания.
В настоящее время транспортная прокуратура города проводит проверку.
Ранее, 16 апреля, сообщалось, что самолёт, следовавший по маршруту Калининград – Москва, совершил экстренную посадку в аэропорту Пулково. В салоне выпали кислородные маски. На борту находилось 188 пассажиров и восемь членов экипажа. Никто из них не пострадал.
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Анастасия Чинкова