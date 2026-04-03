В РПЦ рассказали, когда освящать вербу
Священник Береговой: ветви вербы освящают в Лазареву субботу
Ветви вербы освящают в Лазареву субботу накануне Вербного воскресенья или утром этого праздника. Об этом сообщил РИА Новости руководитель миссионерского отдела Песоченской епархии, священник Владислав Береговой.
Он отметил, что суть праздника не в освящении ветвей. По его словам, смысл заключается в том, чтобы верующие освятили свою жизнь.
«Встретили Христа, как жители Иерусалима встречали его пальмовыми ветвями. Исполняли его заповеди, а не распинали, когда эти заповеди мешают нам лгать, воровать и блудить», — добавил Береговой.
Вербное воскресенье, также известное как Вход Господень в Иерусалим, является одним из 12 важнейших церковных праздников. В этом году оно приходится на 5 апреля, за неделю до Пасхи. Этому празднику предшествует Лазарева суббота, день, когда Христос воскресил праведного Лазаря из мёртвых.