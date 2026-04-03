В РПЦ рассказали, когда освящать вербу

03 апреля 2026, 09:28

Священник Береговой: ветви вербы освящают в Лазареву субботу

Ветви вербы освящают в Лазареву субботу накануне Вербного воскресенья или утром этого праздника. Об этом сообщил РИА Новости руководитель миссионерского отдела Песоченской епархии, священник Владислав Береговой.





Он отметил, что суть праздника не в освящении ветвей. По его словам, смысл заключается в том, чтобы верующие освятили свою жизнь.





«Встретили Христа, как жители Иерусалима встречали его пальмовыми ветвями. Исполняли его заповеди, а не распинали, когда эти заповеди мешают нам лгать, воровать и блудить», — добавил Береговой.