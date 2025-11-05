05 ноября 2025, 18:01

Фото: iStock/Dzmitry Ryshchuk

Россияне больше не смогут использовать суды для отсрочки от службы по призыву. Об этом заявил юрист Иван Самарин.





В беседе с изданием «Абзац» эксперт отметил, что новое правило нужно рассматривать вместе с нормой о годичном сроке действия решений призывных комиссий. Теперь даже если гражданин попытается обжаловать решение в суде, оно останется в силе и после завершения судебного процесса — фактически до следующей волны призыва.



Самарин напомнил, что ранее уклониться от армии можно было, затянув рассмотрение дела до конца призыва.





«При этом в 400-м приказе Минобороны была норма, которая гласила, что по окончании призыва все нереализованные решения отменяются. Теперь этой лазейки не будет», — пояснил юрист.