Стало известно, какое вооружение Венесуэла попросила у России
Венесуэла могла обратиться к России с просьбой о поставке пяти типов вооружений на фоне заявлений президента США Дональда Трампа и опасений возможной атаки американской армии. Об этом сообщает Military Watch Magazine (MWM) со ссылкой на собственные источники.
По данным издания, Каракас рассчитывает получить от Москвы систему береговой обороны «Бастион», корветы класса «Буян-М» или «Каракурт», истребители Су-30М2, крылатые ракеты Х-32 и ударную подводную лодку класса «Варшавянка».
Как отмечается в материале, в настоящее время ВС Венесуэлы способны угрожать американским военным кораблям с помощью противокорабельных ракет Х-31А, запускаемых с истребителей Су-30МК2. Однако их эффективность ограничивается небольшим количеством таких самолётов. Возможная передача Россией 19 близкородственных Су-30М2 могла бы почти вдвое увеличить парк боевых машин.
Кроме того, у Венесуэлы есть две подводные лодки немецкого производства 1970-х годов, однако, по мнению экспертов, из-за союзнических отношений Берлина и Вашингтона рассчитывать на их использование в боевых условиях сложно.
Ранее The Washington Post со ссылкой на конфиденциальные документы сообщила, что президент Венесуэлы Николас Мадуро направил в Москву запрос на поставку ракет, радиолокационных систем и модернизированных самолётов. Представитель МИД России Мария Захарова тогда заявила, что Москва поддерживает официальный Каракас и готова «плечом к плечу» преодолевать возникающие вызовы.
Американские источники пока не подтверждают, что возможное нападение на Венесуэлу действительно готовится. Однако, по данным The Wall Street Journal, в случае одобрения операции Трампом целями ударов могут стать объекты, связанные с наркоторговлей и соответствующей инфраструктурой.
