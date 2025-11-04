Стало известно, какое вооружение Венесуэла попросила у России

04 ноября 2025, 11:25

MWM: Венесуэла могла попросить у России пять видов оружия

Фото: iStock/andriano_cz

Венесуэла могла обратиться к России с просьбой о поставке пяти типов вооружений на фоне заявлений президента США Дональда Трампа и опасений возможной атаки американской армии. Об этом сообщает Military Watch Magazine (MWM) со ссылкой на собственные источники.