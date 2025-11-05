Белоусов предложил готовиться к полноценным ядерным испытаниям
Министр обороны РФ Андрей Белоусов 5 ноября предложил немедленно начать подготовку к проведению полномасштабных ядерных испытаний.
Как пишут «Известия», соответствующее заявление он сделал на совещании российского лидера Владимира Путина с членами Совета Безопасности.
По словам Белоусова, готовность сил и средств центрального полигона на архипелаге Новая Земля позволяет организовать испытания в короткие сроки. Он подчеркнул, что это должно стать ответом на решение США возобновить такие тесты.
Министр подробно охарактеризовал американскую программу наращивания стратегических вооружений. Он сообщил, что США разрабатывают новую межконтинентальную баллистическую ракету «Сентинел» с ядерной боеголовкой и дальностью полета около 13 тыс. км, а также реализуют систему ПРО «Золотой купол», предусматривающую как перехват боеприпасов, так и поражение баллистических ракет России и Китая еще до старта.
Особую тревогу, по его словам, вызывает планируемое размещение в Европе и АТР ракетного комплекса средней дальности Dark Eagle с гиперзвуковыми ракетами. При размещении в Германии время подлета до центральных районов России составит всего шесть-семь минут.
Кроме того, США ведут модернизацию всей стратегической триады и проводят регулярные учения с отработкой превентивных ядерных ударов по российской территории.
Читайте также: