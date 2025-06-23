Россияне больше не смогут менять номера гаджетов

23 июня 2025, 06:50

«Известия»: Минцифры предложило запретить россиянам перепрошивать смартфоны

Фото: iStock/Tero Vesalainen

Минцифры России подготовило поправки в закон «О связи». Пользователям в РФ будет запрещено изменять идентификационные номера (IMEI) своих мобильных телефонов, привязанных к номерам. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на текст законопроекта.