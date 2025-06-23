Россияне больше не смогут менять номера гаджетов

«Известия»: Минцифры предложило запретить россиянам перепрошивать смартфоны
Фото: iStock/Tero Vesalainen

Минцифры России подготовило поправки в закон «О связи». Пользователям в РФ будет запрещено изменять идентификационные номера (IMEI) своих мобильных телефонов, привязанных к номерам. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на текст законопроекта.



В рамках инициативы планируется создать единую базу мобильных устройств и ввести черные списки для уникальных идентификаторов. При выявлении признаков недостоверности сведений об IMEI или совершения противоправных действий, данные будут направляться в государственную информационную систему противодействия правонарушениям.

IMEI — это уникальный 15-значный код каждого устройства, позволяющий операторам связи идентифицировать гаджет в сети и определять его местоположение. Этот идентификатор также активно используется банками для проверки подлинности входа клиента в мобильное приложение и борьбы с мошенничеством.

Данные поправки являются частью второго пакета мер по борьбе с цифровым мошенничеством, который сейчас обсуждается. Ранее уже был принят первый пакет, включавший запрет на мессенджеры для госслужащих и блокировку SMS с кодами от «Госуслуг». Новые инициативы также включают регулирование оборота SIM-карт и возможность подачи заявлений о мошенничестве через портал «Госуслуги».

Мария Моисеева

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