Глава РФПИ раскрыл, насколько опасно для США закрытие Ормузского пролива

23 июня 2025, 05:34

Глава РФПИ Дмитриев: Закрытие Ормузского пролива вызовет мировой нефтяной шок

Фото: iStock/Gerasimov174

Закрытие Ираном Ормузского пролива грозит США мировым нефтяным шоком и резким ростом цен на бензин, от которого не будет пощады ни для кого. Такое заявление сделал глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев в соцсети X.





Дмитриев подчеркнул, что цены на нефть формируются на глобальном уровне, и потенциальная блокировка пролива ударит по всем без исключения.





«Цены на нефть устанавливаются на мировом уровне. Если Ормузский пролив будет закрыт, пощады для США не будет. Никто не застрахован от мирового нефтяного шока – цены на бензин взлетят», — написал Дмитриев.