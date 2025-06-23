Глава РФПИ раскрыл, насколько опасно для США закрытие Ормузского пролива
Глава РФПИ Дмитриев: Закрытие Ормузского пролива вызовет мировой нефтяной шок
Закрытие Ираном Ормузского пролива грозит США мировым нефтяным шоком и резким ростом цен на бензин, от которого не будет пощады ни для кого. Такое заявление сделал глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев в соцсети X.
Дмитриев подчеркнул, что цены на нефть формируются на глобальном уровне, и потенциальная блокировка пролива ударит по всем без исключения.
«Цены на нефть устанавливаются на мировом уровне. Если Ормузский пролив будет закрыт, пощады для США не будет. Никто не застрахован от мирового нефтяного шока – цены на бензин взлетят», — написал Дмитриев.Его комментарий прозвучал после заявления члена комиссии по нацбезопасности и внешней политике иранского парламента Исмаила Коусари о том, что парламент считает необходимым закрыть Ормузский пролив. Отмечалось, что окончательное решение должен принять Совет национальной безопасности Ирана.
На фоне обострения конфликта между Ираном и Израилем, спровоцированного ударами США по иранским ядерным объектам в Натанзе, Фордо и Исфахане в ночь на 22 июня, цена на нефть марки Brent на торгах демонстрирует значительный рост, превысив отметку в 80 долларов за баррель.