«Серьезный вирус»: Наташа Королёва рассказала об инфекции, поразившей ее уши, и отмене выступления в Астане

23 июня 2025, 05:08

Певица Наташа Королёва отменила выступление в Астане из-за серьезного вируса

Наташа Королёва (Фото: Instagram* @koroleva__star)

Наташа Королёва откровенно рассказала, что серьезно заболела и не смогла выступить в Астане. Певица боится, что у нее могут начаться проблемы со слухом при ухудшении самочувствия, так как инфекция поразила уши. О своем вирусе она сообщила в личном блоге, передает «The VOICE».





Исполнительница хита «Желтые тюльпаны» должна была выступить на фестивале в Казахстане, но резкое ухудшение здоровья сорвало планы. В видеообращении Наташа с трудом говорила из-за осипшего голоса. Она призналась, что доктор запретил ей лететь самолетом, чтобы избежать риска для слуха. В результате до преданный поклонников в Астане добраться «по воздуху» она не смогла.





«Досадно и обидно, что наша прекрасная музыкальная встреча, которая должна была состояться в Астане, не случится по уважительной причине. Так как все мы люди и мы можем заболеть. (....) Доктор мне не разрешает лететь самолетом, так как у меня вся инфекция находится в ушах. Это может очень сильно повлиять на слух. (...) Это какой-то серьезный вирус, который сейчас ходит везде и всюду», — пояснила певица.