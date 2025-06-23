«Серьезный вирус»: Наташа Королёва рассказала об инфекции, поразившей ее уши, и отмене выступления в Астане
Певица Наташа Королёва отменила выступление в Астане из-за серьезного вируса
Наташа Королёва откровенно рассказала, что серьезно заболела и не смогла выступить в Астане. Певица боится, что у нее могут начаться проблемы со слухом при ухудшении самочувствия, так как инфекция поразила уши. О своем вирусе она сообщила в личном блоге, передает «The VOICE».
Исполнительница хита «Желтые тюльпаны» должна была выступить на фестивале в Казахстане, но резкое ухудшение здоровья сорвало планы. В видеообращении Наташа с трудом говорила из-за осипшего голоса. Она призналась, что доктор запретил ей лететь самолетом, чтобы избежать риска для слуха. В результате до преданный поклонников в Астане добраться «по воздуху» она не смогла.
«Досадно и обидно, что наша прекрасная музыкальная встреча, которая должна была состояться в Астане, не случится по уважительной причине. Так как все мы люди и мы можем заболеть. (....) Доктор мне не разрешает лететь самолетом, так как у меня вся инфекция находится в ушах. Это может очень сильно повлиять на слух. (...) Это какой-то серьезный вирус, который сейчас ходит везде и всюду», — пояснила певица.Она отметила, что вирус, поразивший многих коллег, заставил ее отменить концерт. Ей очень горько от необходимости так поступить. Сейчас Королёва старается изолироваться, чтобы не заразить других.
Ведущая шоу «Суперстар!» пообещала приехать в Астану, как только поправится. Она объяснила, что подготовила очень интересную музыкальную программу для поклонников, так что с нетерпением ждет момента, когда сможет ее представить.
*Запрещенная в России экстремистская организация