Достижения.рф

Россияне чаще выбирают подержанные машины до ₽2 млн

Фото: iStock/olrat

Большинство россиян готовы заплатить за подержанный автомобиль не более 2 млн рублей. Такой вариант выбрали 55% участников опроса портала «Дром». Об этом пишет РИА Новости.



Он прошел с 27 апреля по 6 мая, в нем участвовали почти 13 тысяч жителей разных регионов страны. Еще 27% рассматривают машину с пробегом за 700 тысяч, а 28% — за 1,5–2 млн. При этом 31% готовы потратить на такой автомобиль 2,5 млн рублей и выше.

Российский автопром в последние годы сильно изменился. После ухода или сокращения работы многих западных, японских и корейских марок рынок перестроился: стало меньше привычных иномарок местной сборки, а их место заняли российские модели, машины на базе китайских платформ и сами китайские бренды.

Дарья Осипова

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0