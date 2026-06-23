Россияне чаще выбирают подержанные машины до ₽2 млн
Большинство россиян готовы заплатить за подержанный автомобиль не более 2 млн рублей. Такой вариант выбрали 55% участников опроса портала «Дром». Об этом пишет РИА Новости.
Он прошел с 27 апреля по 6 мая, в нем участвовали почти 13 тысяч жителей разных регионов страны. Еще 27% рассматривают машину с пробегом за 700 тысяч, а 28% — за 1,5–2 млн. При этом 31% готовы потратить на такой автомобиль 2,5 млн рублей и выше.
Российский автопром в последние годы сильно изменился. После ухода или сокращения работы многих западных, японских и корейских марок рынок перестроился: стало меньше привычных иномарок местной сборки, а их место заняли российские модели, машины на базе китайских платформ и сами китайские бренды.
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