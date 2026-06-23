Зоолог рассказал, как вести себя при встрече с дикой лисой

23 июня 2026, 07:53

Зоолог Гомыранов посоветовал не приближаться к дикой лисе и не кормить ее

Фото: iStock/JMrocek

Зоолог и писатель-натуралист Илья Гомыранов посоветовал не подходить к дикой лисе, не пытаться гладить ее, кормить или снимать с близкого расстояния. Об этом сообщает 360.ru.