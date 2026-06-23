Зоолог рассказал, как вести себя при встрече с дикой лисой
Зоолог и писатель-натуралист Илья Гомыранов посоветовал не подходить к дикой лисе, не пытаться гладить ее, кормить или снимать с близкого расстояния. Об этом сообщает 360.ru.
Лисы остаются хищниками и при опасности могут напасть. Поэтому подходить к ним не стоит — безопаснее держать дистанцию. В городе звери часто тянутся к людям из-за еды. Подкормка быстро убирает у них страх перед человеком.
Лисы питаются мелкими грызунами, птицами, насекомыми и ягодами. Иногда они подбирают пищевые отходы. Летом звери активно ищут корм и выращивают потомство. Зимой им сложнее добывать еду, поэтому они могут чаще появляться рядом с жильем человека.
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