Россияне досрочно получат детские пособия на следующей неделе
Россияне получат детские пособия 29-30 апреля перед майскими праздниками, до 30 апреля также будут перечислены выплаты некоторым пенсионерам. Об этом проинформировали в пресс-службе Соцфонда, передает ТАСС.
В преддверии майских праздников Социальный фонд России досрочно перечислит семьям детские выплаты, которые обычно поступают до 3 мая, с 29 по 30 апреля. Будут досрочно направлены следующие выплаты: единое пособие на детей до 17 лет и по беременности, ежемесячная выплата по уходу за ребенком до 1,5 лет для неработающих родителей, а также ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего, проходящего службу по призыву.
Кроме того, перед майскими праздниками заранее перечислят и пенсии. Пенсионеры, которым пенсия обычно поступает через банк в период с 1 по 4 число месяца, получат выплаты за май до 30 апреля. Досрочная выплата коснется всех видов пенсий, включая страховые, социальные, накопительные, пенсии по старости и инвалидности, как добавили в пресс-службе.
