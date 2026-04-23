Россияне досрочно получат детские пособия на следующей неделе

23 апреля 2026, 11:06

Соцфонд досрочно перечислит детские пособия и пенсии перед майскими праздниками

Россияне получат детские пособия 29-30 апреля перед майскими праздниками, до 30 апреля также будут перечислены выплаты некоторым пенсионерам. Об этом проинформировали в пресс-службе Соцфонда, передает ТАСС.