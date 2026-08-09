Россияне готовятся ехать на край Земли ради полного солнечного затмения

09 августа 2026, 20:26

Диксон и Тикси станут главными точками наблюдения за солнечным затмением

Фото: Istock / Pitris

Уже через несколько дней жители России смогут стать свидетелями одного из самых ожидаемых астрономических событий — солнечного затмения. Ради полной фазы некоторые энтузиасты готовы отправиться за тысячи километров на север.