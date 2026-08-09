Россияне готовятся ехать на край Земли ради полного солнечного затмения
Уже через несколько дней жители России смогут стать свидетелями одного из самых ожидаемых астрономических событий — солнечного затмения. Ради полной фазы некоторые энтузиасты готовы отправиться за тысячи километров на север.
По данным SHOT, 12–13 августа небольшие посёлки Диксон в Красноярском крае и Тикси в Якутии могут стать настоящими точками притяжения для любителей астрономии. Именно в этих районах можно будет наблюдать полную фазу затмения — на северо-востоке Таймыра и у побережья моря Лаптевых.
Добраться туда непросто. Для поездки в Диксон требуется специальный пропуск, который специалисты и туристы оформляют заранее. Сам перелёт в одну сторону с учётом пересадок может обойтись примерно в 50 тысяч рублей.
До Тикси и села Быковский дорога окажется ещё дороже — стоимость авиабилетов оценивается примерно в 65 тысяч рублей. При этом суровый северный климат и удалённость населённых пунктов делают такую поездку настоящей экспедицией.
Но отправляться на крайний север необязательно, чтобы увидеть затмение. Частичную фазу смогут наблюдать жители Санкт-Петербурга, Мурманска и Калининграда. В Калининграде Луна закроет около 80% солнечного диска, а в других северных регионах явление также будет хорошо заметно, хотя полной фазы там не будет.
Тем, кто пропустит августовское затмение, долго ждать следующего масштабного события не придётся. Уже 2 августа 2027 года можно будет увидеть одно из самых продолжительных полных солнечных затмений XXI века — в районе египетского Луксора.
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