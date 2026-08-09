Владельцам машин с иностранными номерами могут сократить срок оплаты штрафов в 60 раз

09 августа 2026, 19:42

Водители с иностранными номерами могут начать оплачивать штрафы ГИБДД за сутки

Фото: Istock / Vladislav Stepanov

Правительство России планирует значительно сократить срок оплаты административных штрафов для владельцев автомобилей с иностранными регистрационными номерами. Сейчас на погашение штрафа у водителя есть 60 дней, однако в будущем этот срок может составить всего одни сутки. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».