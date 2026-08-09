Владельцам машин с иностранными номерами могут сократить срок оплаты штрафов в 60 раз
Правительство России планирует значительно сократить срок оплаты административных штрафов для владельцев автомобилей с иностранными регистрационными номерами. Сейчас на погашение штрафа у водителя есть 60 дней, однако в будущем этот срок может составить всего одни сутки. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».
Как следует из распоряжения правительства, уже в сентябре МВД должно подготовить соответствующие поправки в законодательство. После этого в 2027 году планируется внести законопроект в Госдуму.
Инициатива МВД появилась еще в августе 2025 года. В ведомстве предлагали ужесточить контроль за автомобилями с иностранными номерами и, в частности, задерживать машины нарушителей до момента оплаты административного штрафа.
Необходимость таких мер объясняют большим количеством неисполненных постановлений. За первые семь месяцев 2025 года в отношении владельцев автомобилей с иностранными номерами вынесли 359,6 тысячи постановлений об административных штрафах. При этом исполнено было только 169,7 тысячи.
Одна из главных проблем заключается в том, что владелец автомобиля с иностранными номерами может покинуть Россию на той же машине и фактически избежать исполнения наказания.
Если инициативу реализуют, разница будет существенной: вместо привычных 60 дней на оплату штрафа у водителей останется всего 24 часа.
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