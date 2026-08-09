Россиянам назвали самую полезную заправку для окрошки

09 августа 2026, 18:59

Врач Сахнова: кефир полезнее кваса и минералки в окрошке

Фото: iStock/Aeril01

Окрошка — излюбленный летний суп в России. Эндокринолог Скандинавского Центра Здоровья Екатерина Сахнова поделилась с «Газетой.Ru» информацией о том, какая заправка для этого блюда наиболее полезна.