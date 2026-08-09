Россиянам назвали самую полезную заправку для окрошки
Окрошка — излюбленный летний суп в России. Эндокринолог Скандинавского Центра Здоровья Екатерина Сахнова поделилась с «Газетой.Ru» информацией о том, какая заправка для этого блюда наиболее полезна.
Окрошка готовится из стандартных компонентов: картофель, яйца, огурцы, редис, зелень и мясо или колбаса. Одна порция содержит 200–300 килокалорий и 15–20 граммов белка. Основное отличие — в заправке, пояснила эксперт.
По ее словам, кефир занимает лидирующую позицию. В нем содержатся живые лактобактерии, 3 грамма белка на 100 миллилитров, 120 миллиграммов кальция, витамины B2 и B12. Калорийность 1%-ного кефира составляет около 40 килокалорий.
Кефирная окрошка — идеальный выбор для большинства взрослых, считает Сахнова. Она обеспечивает чувство сытости при низкой калорийности, содержит белок и кальций. Особенно полезна для людей с избыточным весом и диабетом.
На втором месте — айран и тан. Хотя содержание белка в них немного ниже, они содержат больше электролитов, таких как натрий и калий, которые помогают восполнить потери при потоотделении. Это делает их подходящими для активных людей в жаркую погоду. Однако стоит учитывать, что они содержат соль, что может быть нежелательно при гипертонии и заболеваниях почек.
Третьим вариантом является сыворотка. Она имеет низкую калорийность — около 20 килокалорий на порцию. Качественный аминокислотный профиль, но содержание белка невелико. Недостатком является лактоза, которую многие люди плохо переносят.
Четвертым вариантом является квас. Настоящий квас содержит до 1,2% этанола, витамины и ферменты. Однако магазинный квас часто представляет собой просто воду с сахарозаменителями и ароматизаторами.
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