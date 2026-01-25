Россиян предупредили о мошеннической схеме с рассылкой под видом «Госуслуг»
Мошенники начали рассылать фальшивые письма от имени портала «Госуслуги». Об этом информирует управление по борьбе с киберпреступлениями ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
В этих письмах аферисты даже рекомендуют не делиться кодами из СМС-сообщений. В ведомстве отметили, что случаи таких рассылок участились. Злоумышленники используют похожие логотипы, обращаются к пользователям персонально, но их цель — обман.
В МВД напоминают, что официальные письма «Госуслуг» приходят только с адреса no-reply@gosuslugi.ru. В полиции призывают граждан не переходить по ссылкам из подозрительных писем и не звонить по указанным в них номерам.
Ранее стало известно, что мошенники начали обманывать россиян с помощью «ломанного русского».
