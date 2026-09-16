Кот-сфинкс, которого россиянин изуродовал татуировкой и выбросил на улицу, обрёл новый дом
Кот-сфинкс по кличке Арчи, которому татуировщик из Ростова-на-Дону набил на теле «партаки» ради практики, обрёл новый дом. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на зоозащитницу Елену Панову.
Собеседница агентства пояснила, что животное попало к ней через третьи руки некоторое время назад. Кот находился в тяжёлом состоянии: худой, изможденный, тело покрывали ужасные язвы, а на бедре выделялась татуировка с логотипом магазина спортивного снаряжения.
Мужчину, который так поиздевался над животным и избавился от него, как от расходного материала, Панова никогда не видела. Сейчас Арчи пристроили в семью через фонд помощи животным «Я потерялся». Его забрала супружеская пара. Кот быстро пошел на поправку. Он хорошо ест, спит с хозяйкой в одной кровати и даже мурчит. Татуировка на теле сфинкса зажила и больше не требует лечения.
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