Кот-сфинкс, которого россиянин изуродовал татуировкой и выбросил на улицу, обрёл новый дом

16 сентября 2026, 01:59

Спасенный в Ростове-на-Дону кот-сфинкс с татуировкой восстановился и обрёл новый дом

Фото: iStock/Maryviolet

Кот-сфинкс по кличке Арчи, которому татуировщик из Ростова-на-Дону набил на теле «партаки» ради практики, обрёл новый дом. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на зоозащитницу Елену Панову.