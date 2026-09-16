Женщине с опаснейшей травмой позвоночника спасли жизнь в Приморье

16 сентября 2026, 04:40

Приморские врачи спасли 34-летнюю женщину с одной из самых опасных травм позвоночника

Фото: канал в MAX «Минздрав Приморья»/@minzdravpk

В Приморье 34-летняя женщина получила тяжелейшую травму позвоночника в ДТП, но врачи смогли спасти ей жизнь. Об этом сообщили в канале «Минздрав Приморья» на платформе MAX.