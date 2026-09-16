Женщине с опаснейшей травмой позвоночника спасли жизнь в Приморье
В Приморье 34-летняя женщина получила тяжелейшую травму позвоночника в ДТП, но врачи смогли спасти ей жизнь. Об этом сообщили в канале «Минздрав Приморья» на платформе MAX.
Когда случилась авария, пострадавшая находилась на заднем сиденье и была пристёгнута. К сожалению, инцидент привёл к сочетанной травме: пострадали живот, грудная клетка и шейный отдел позвоночника.
Пациентку экстренно прооперировали в Лесозаводске — хирурги остановили кровотечение и восстановили внутренние органы. Без этого вмешательства женщина бы погибла.
После стабилизации состояния пострадавшую перевели в нейрохирургическое отделение владивостокской клинической больницы №2. Там диагностировали перелом второго шейного позвонка («перелом палача»), который может обернуться слабостью в конечностях или полным параличом.
Нейрохирурги провели трёхэтапную операцию, которая длилась около восьми часов. Они устранили деформацию, освободили спинной мозг от сдавления и зафиксировали сегмент. Уточняется, что неврологических нарушений избежать удалось — сейчас женщина чувствует себя хорошо, функции нервной системы сохранены.
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