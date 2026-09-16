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Женщине с опаснейшей травмой позвоночника спасли жизнь в Приморье

Приморские врачи спасли 34-летнюю женщину с одной из самых опасных травм позвоночника
Фото: канал в MAX «Минздрав Приморья»/@minzdravpk

В Приморье 34-летняя женщина получила тяжелейшую травму позвоночника в ДТП, но врачи смогли спасти ей жизнь. Об этом сообщили в канале «Минздрав Приморья» на платформе MAX.



Когда случилась авария, пострадавшая находилась на заднем сиденье и была пристёгнута. К сожалению, инцидент привёл к сочетанной травме: пострадали живот, грудная клетка и шейный отдел позвоночника.

Пациентку экстренно прооперировали в Лесозаводске — хирурги остановили кровотечение и восстановили внутренние органы. Без этого вмешательства женщина бы погибла.

Фото: канал в MAX «Минздрав Приморья»/@minzdravpk
После стабилизации состояния пострадавшую перевели в нейрохирургическое отделение владивостокской клинической больницы №2. Там диагностировали перелом второго шейного позвонка («перелом палача»), который может обернуться слабостью в конечностях или полным параличом.

Нейрохирурги провели трёхэтапную операцию, которая длилась около восьми часов. Они устранили деформацию, освободили спинной мозг от сдавления и зафиксировали сегмент. Уточняется, что неврологических нарушений избежать удалось — сейчас женщина чувствует себя хорошо, функции нервной системы сохранены.
Мария Моисеева

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