Россияне массово переходят на наличные и скупают сейфы
Россияне стали чаще отдавать предпочтение наличным деньгам для хранения сбережений, а популярность банковских счетов, напротив, снижается. Эта тенденция затронула и Новосибирскую область, которая по итогам первого квартала 2026 года заняла первое место в Сибирском федеральном округе по объему операций с наличными. Одновременно в регионе вырос спрос на домашние сейфы.
Согласно результатам осеннего опроса компании «инФОМ», наличные выбрали в качестве предпочтительного способа хранения накоплений 38% россиян. За год показатель увеличился на шесть процентных пунктов и достиг максимального значения с весны 2022 года. При этом доля граждан, предпочитающих банковские счета, сократилась с 43% до 37%. Таким образом, наличные впервые за продолжительное время обошли банковские счета по популярности.
В Новосибирской области объем операций с наличными также остается высоким. За январь — март 2026 года в банки региона поступило 230,9 млрд рублей, тогда как объем выданных клиентам средств достиг 243,1 млрд рублей.
По данным Новосибирскстата, только за первые два месяца года жители области сняли со своих счетов 151,7 млрд рублей. В январе объем снятий составил 69,4 млрд рублей, а в феврале увеличился до 82,3 млрд. Высокие показатели сохранялись и летом: в июне новосибирцы получили в банках 99,5 млрд рублей, в июле — 106,4 млрд рублей.
Эксперты связывают растущий интерес к наличным с опасениями по поводу перебоев в работе мобильного интернета и возможных трудностей при безналичной оплате. Среди других факторов называют снижение привлекательности банковских вкладов и изменения в финансовом поведении бизнеса.
При этом специалисты не советуют полностью отказываться от безналичных расчетов. Наличные деньги могут служить резервом на случай технических сбоев, однако хранение всех накоплений дома сопряжено с риском кражи или потери средств.
На фоне растущего интереса к наличным жители Новосибирской области стали активнее покупать сейфы для хранения денег и ценностей. В пресс-службе «Авито» сообщили в ответ на запрос Om1 Новосибирск, что в сентябре и октябре 2026 года продажи сейфов в регионе увеличились на 96% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В сегменте товаров, бывших в употреблении, рост оказался еще заметнее: количество продаж выросло в 2,5 раза.
В настоящее время на «Авито» размещено более 2,8 тысячи объявлений о продаже сейфов в Новосибирской области. Средняя цена нового изделия составляет около 3,5 тысячи рублей, а подержанный сейф можно приобрести примерно за 2 тысячи рублей.
В компании отмечают, что сейфы производят из прочных материалов и рассчитывают на длительный срок службы. Поэтому бывшие в употреблении модели также могут сохранять надежность и выполнять свою основную функцию.
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