Россияне массово переходят на наличные и скупают сейфы

28 октября 2026, 16:25

Жители Новосибирской области переходят на наличные, продажи сейфов выросли на 96%

Фото: iStock/Okssi68

Россияне стали чаще отдавать предпочтение наличным деньгам для хранения сбережений, а популярность банковских счетов, напротив, снижается. Эта тенденция затронула и Новосибирскую область, которая по итогам первого квартала 2026 года заняла первое место в Сибирском федеральном округе по объему операций с наличными. Одновременно в регионе вырос спрос на домашние сейфы.