Пустующие залы и возвраты билетов: выступления Ларисы Долиной столкнулись с низким спросом

28 октября 2026, 15:36

Пять концертов Ларисы Долиной отменили на фоне слабых продаж билетов

Лариса Долина (Фото: Instagram* / @larisa.dolina.official)

Пять сольных концертов Ларисы Долиной в нескольких городах России отменили на фоне низкого спроса на билеты. Как сообщает Mash, выступления не состоятся в Москве, Санкт-Петербурге, Брянске, Коломне и Обнинске.