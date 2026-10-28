Пустующие залы и возвраты билетов: выступления Ларисы Долиной столкнулись с низким спросом
Пять сольных концертов Ларисы Долиной в нескольких городах России отменили на фоне низкого спроса на билеты. Как сообщает Mash, выступления не состоятся в Москве, Санкт-Петербурге, Брянске, Коломне и Обнинске.
В Обнинске концерт изначально планировали провести 8 марта, однако позднее его перенесли на осень. По данным издания, почти все зрители, купившие билеты на весеннюю дату, оформили возврат, не дожидаясь выступления. Исключением стал лишь один покупатель.
Сложности с продажами наблюдаются и в других городах. Например, на концерт, запланированный в Коломне на 11 ноября, оставались свободными 229 мест из 593. Кроме того, в одной из точек продаж удалось реализовать всего десять билетов. Кассиры в других городах также отмечают невысокий интерес к выступлениям певицы.
Сейчас в графике Долиной остаются пять декабрьских спектаклей в театре, а также выступления в качестве приглашённой артистки. При этом на ноябрьский вечер с участием её учеников в джаз-клубе Игоря Бутмана, как утверждает издание, продали менее половины билетов.
Организаторы предупредили, что могут вернуть зрителям деньги, если спрос на мероприятие не вырастет. Таким образом, ситуация с продажами затронула не только сольные концерты певицы, но и другие события, связанные с её выступлениями.
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