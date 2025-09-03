Трамп обвинил Россию, Китай и КНДР в «планировании заговора против США»

03 сентября 2025, 05:58

Фото: iStock/rarrarorro

Американский лидер Дональд Трамп обвинил Россию, Китай и КНДР в планировании «заговора» против Соединенных Штатов. Такое заявление он сделал в соцсети Truth Social, комментируя военный парад в Пекине.





Ранее лидеры трех стран прибыли на трибуну на площади Тяньаньмэнь. Они посещают парад, посвященный 80-летию победы в войне сопротивления китайского народа японским захватчикам. Мероприятие также призвано отметить завершение Второй мировой войны.



В масштабном событии принимают участие 26 глав иностранных государств. После парада у президента РФ запланирована серия двусторонних встреч.





Путин прибыл на площадь Тяньаньмэнь в Пекине для участия в военном параде

«Отличного и длинного праздничного дня председателю Си и замечательному народу Китая. Передайте мои самые теплые пожелания Владимиру Путину и Ким Чен Ыну, пока вы строите заговор против Соединенных Штатов Америки», — иронично добавил президент США.