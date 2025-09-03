Трамп обвинил Россию, Китай и КНДР в «планировании заговора против США»
Американский лидер Дональд Трамп обвинил Россию, Китай и КНДР в планировании «заговора» против Соединенных Штатов. Такое заявление он сделал в соцсети Truth Social, комментируя военный парад в Пекине.
Ранее лидеры трех стран прибыли на трибуну на площади Тяньаньмэнь. Они посещают парад, посвященный 80-летию победы в войне сопротивления китайского народа японским захватчикам. Мероприятие также призвано отметить завершение Второй мировой войны.
В масштабном событии принимают участие 26 глав иностранных государств. После парада у президента РФ запланирована серия двусторонних встреч.
Путин прибыл на площадь Тяньаньмэнь в Пекине для участия в военном параде
Трамп, обращаясь к председателю КНР Си Цзиньпину, призвал его упомянуть поддержку со стороны США в борьбе Китая против «враждебного иностранного захватчика», ведь американце пролили столько «крови» ради КНР.
«Отличного и длинного праздничного дня председателю Си и замечательному народу Китая. Передайте мои самые теплые пожелания Владимиру Путину и Ким Чен Ыну, пока вы строите заговор против Соединенных Штатов Америки», — иронично добавил президент США.Си Цзиньпин не стал особенным образом выделять США во время своей речи, однако он поблагодарил все страны за вклад в победу.