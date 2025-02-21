Россияне массово страхуют себя от терактов на фоне участившихся атак БПЛА

Фото: iStock/bbsferrari
В России зафиксировано массовое увеличение спроса на страхование о терактов и диверсий на фоне участившихся атак беспилотников на региону РФ. Об этом сообщает «Коммерсант».
«В январе — феврале текущего года спрос вырос относительно аналогичного периода прошлого года примерно на 30%», — передают в издании.
По данным страховой компании «Югория», в особенности спрос на данный вид страхование вырос у жителей Южного, Центрального и Северо-Западного федеральных округов. Такой скачок связывают с участившимися атаками беспилотников, в частности на промышленные предприятия.
На сегодняшний день объем рынка страхования от террористических актов достигает 25–35 миллиардов рублей. По данным источника, в ближайшем будущем этот показатель может вырасти в три-четыре раза.
Читайте также:
Депутат Гаврилов объяснил принцип работы самозапрета на выдачу кредитов
В МВД рассказали о новой схеме мошенников
Финансист раскрыл, вернутся ли западные бренды в Россию
Иван Мусатов