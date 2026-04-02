Россияне массово жалуются на неработающие сервисы Apple

«Известия»: россияне столкнулись с замедлением сервисов Apple

С 1 апреля российские пользователи начали массово сообщать о серьезных сбоях и заметном замедлении в работе сервисов iCloud и App Store. Об этом пишет газета «Известия».





Многие сталкиваются с одной и той же проблемой. При попытке войти в учетную всплывает системное сообщение с уведомлением о недоступности сервиса.



Одновременно с этим возникли сложности с электронной оплатой. Перестали проходить платежи со счетов мобильных телефонов, а пользователи лишились возможности осуществлять покупки в экосистеме Apple или пополнять баланс внутреннего кошелька.



По информации газеты, ситуация может стать еще более сложной к концу 2026 года. Россияне рискуют полностью утратить возможность оплачивать аккаунты Apple, в том числе через те альтернативные каналы, которые пока еще действуют.



«Ограничения в первую очередь затрагивают законопослушных пользователей, готовых платить за легальные сервисы, в том числе медицинские», — заявил ИТ-эксперт Дмитрий Штаненко в беседе с изданием.