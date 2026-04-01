Модель обвинила бренд одежды из РФ в использовании ее внешности с помощью ИИ
Модель из Кирова Юлия обвинила российский бренд одежды в неправомерном использовании ее внешности. Об этом пишет Телеграм-канал «Осторожно, новости».
По словам девушки, несколько дней назад она участвовала в съемках рекламной кампании в Москве. В рамках контракта модель согласилась на редактирование фотографий, в том числе на внесение изменений в снимки.
Однако позже Юлия обнаружила, что бренд применил технологии искусственного интеллекта, чтобы использовать ее лицо в карточках других товаров. Это противоречит российским законам и обесценивает ее профессиональный труд, считает девушка.
Модель намерена напрямую обратиться к организации для урегулирования сложившейся ситуации. Свою историю она опубликовала в социальных сетях, где получила активную поддержку пользователей. Многие посоветовали ей направить досудебную претензию в адрес компании.
Читайте также: