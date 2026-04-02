США впервые за полвека отправили астронавтов к Луне
С космического центра Кеннеди во Флориде успешно стартовал корабль «Орион» с экипажем из четырех астронавтов на борту в рамках миссии «Артемида-2». Трансляция идет на официальном сайте NASA.
Перед запуском специалисты провели финальные проверки систем, связи и осуществили заправку ракеты жидким водородом и кислородом. За несколько часов до старта инженеры выявили критическую ошибку в компонентах системы безопасности. В NASA всерьез рассматривали возможность переноса миссии, однако команде удалось оперативно устранить неисправность, и полет состоялся в запланированное время.
Историческое событие знаменует первый за 53 года пилотируемый полет человека к Луне. Корабль «Орион» отправится в десятидневный облет спутника Земли. Главная задача миссии — протестировать системы жизнеобеспечения в реальных космических условиях.
Миссия «Артемида-2» является ключевым этапом программы NASA по возвращению людей на Луну. В перспективе запланированы высадка астронавтов на поверхность спутника, сборка окололунной станции Gateway и подготовка к пилотируемым полетам на Марс.
Читайте также: