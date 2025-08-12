У туристок в Сен-Тропе украли 11 сумок Birkin и украшения на 92 млн рублей

12 августа 2025, 02:02

Фото: Istock/TheaDesign

Две туристки лишились 11 сумок Hermès Birkin, ювелирных изделий Van Cleef & Arpels и часов Patek Philippe на сумму 92 млн рублей при ограблении номера в отеле Сен-Тропе.