У туристок в Сен-Тропе украли 11 сумок Birkin и украшения на 92 млн рублей

Фото: Istock/TheaDesign

Две туристки лишились 11 сумок Hermès Birkin, ювелирных изделий Van Cleef & Arpels и часов Patek Philippe на сумму 92 млн рублей при ограблении номера в отеле Сен-Тропе.



Инцидент произошел 5 августа после возвращения постоялиц с ночной прогулки. Как сообщает Daily Mail, злоумышленники взломали встроенный в стену сейф, похитив заграничные паспорта, 11 эксклюзивных сумок Hermès Birkin, часы Patek Philippe, ювелирные изделия Van Cleef & Arpels и Cartier, а также чемоданы Dior.

Общая стоимость украденного оценивается в 1 млн евро. Администрация отеля подтвердила факт кражи, но не обнаружила следов взлома или нарушения системы безопасности. Полиция Франции ведет расследование, изучая записи камер наблюдения.

Ранее в мае 2024 года в парижском отеле у российского туриста похитили 740 тыс. рублей из сейфа аналогичным способом. Эксперты отмечают рост целевых краж в элитных отелях Лазурного берега в сезон отпусков.


Елизавета Теодорович

