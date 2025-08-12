У туристок в Сен-Тропе украли 11 сумок Birkin и украшения на 92 млн рублей
Две туристки лишились 11 сумок Hermès Birkin, ювелирных изделий Van Cleef & Arpels и часов Patek Philippe на сумму 92 млн рублей при ограблении номера в отеле Сен-Тропе.
Инцидент произошел 5 августа после возвращения постоялиц с ночной прогулки. Как сообщает Daily Mail, злоумышленники взломали встроенный в стену сейф, похитив заграничные паспорта, 11 эксклюзивных сумок Hermès Birkin, часы Patek Philippe, ювелирные изделия Van Cleef & Arpels и Cartier, а также чемоданы Dior.
Общая стоимость украденного оценивается в 1 млн евро. Администрация отеля подтвердила факт кражи, но не обнаружила следов взлома или нарушения системы безопасности. Полиция Франции ведет расследование, изучая записи камер наблюдения.
Ранее в мае 2024 года в парижском отеле у российского туриста похитили 740 тыс. рублей из сейфа аналогичным способом. Эксперты отмечают рост целевых краж в элитных отелях Лазурного берега в сезон отпусков.
