Турагент из Тулы обманула россиян на 25 миллионов рублей, обещая туры с концертами звезд
В Туле разразился скандал, связанный с турагентом Анной, которая обманула более 200 туристов на сумму около 25 миллионов рублей. Об этом пишет Telegram-канал «Shot».
Как сообщили пострадавшие, девушка продавала путёвки в популярные направления, такие как Турция, Египет, Куба и Бали, привлекая клиентов подозрительно низкими ценами на отели, где должны были выступать известные артисты, включая Валерия Меладзе, Михаила Шуфутинского и Юлию Савичеву.
По словам туристов, Анна отправляла им договор от своего агентства под названием TurBarIbiza и просила произвести оплату. Однако после получения денег она исчезала, оставив клиентов без туров и без возможности связаться с ней. Пострадавшие начали подозревать неладное, когда не получили подтверждения бронирования от туроператоров. В результате выяснилось, что никакие туры не были забронированы, и все деньги пропали. В настоящее время в полицию уже поступило заявление от 20 семей, пострадавших от мошенничества.
Согласно информации от клиентов, Анна легла в психиатрическую больницу с симптомами шизофрении и не может объяснить, куда исчезли деньги. Расследование продолжается, и пострадавшие надеются на справедливость и возврат своих средств.
Читайте также: