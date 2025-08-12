Турагент из Тулы обманула россиян на 25 миллионов рублей, обещая туры с концертами звезд

12 августа 2025, 09:44

Турагент обманула россиян на 25 миллионов рублей, обещая туры с концертами звезд

Фото: iStock/Olesia Bekh

В Туле разразился скандал, связанный с турагентом Анной, которая обманула более 200 туристов на сумму около 25 миллионов рублей. Об этом пишет Telegram-канал «‎Shot».