Безработный житель Таиланда облил туристов растворителем и поджег
В Таиланде безработный мужчина напал на туристов из Малайзии. По неясной причине он облил их растворителем и поджег. Пострадавших с ожогами лица и тела госпитализировали. Об этом пишет местная газета Khaosod.
Инцидент произошел 7 августа возле торгового центра на перекрестке Ратчапрасонг в центре Бангкока. Нападавший использовал полуторалитровую бутылку с горючей жидкостью и зажигалку. Очевидцы обезвредили его до прибытия полиции.
Вскоре личность злоумышленника установили — им оказался 30-летний житель провинции Сакэу. На допросе он признался в содеянном, отметив, что к пострадавших никаких претензий не имел. Мужчина объяснил, что поступик так из-за тяжелого психологического состояния, вызванного отсутствием работы и длительным голоданием.
