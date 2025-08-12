Безработный житель Таиланда облил туристов растворителем и поджег

12 августа 2025, 09:33

Khaosod: безработный житель Таиланда поджег туристов из Малайзии в Бангкоке

Фото: iStock/Arndt_Vladimir

В Таиланде безработный мужчина напал на туристов из Малайзии. По неясной причине он облил их растворителем и поджег. Пострадавших с ожогами лица и тела госпитализировали. Об этом пишет местная газета Khaosod.