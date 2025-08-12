Достижения.рф

Безработный житель Таиланда облил туристов растворителем и поджег

Фото: iStock/Arndt_Vladimir

В Таиланде безработный мужчина напал на туристов из Малайзии. По неясной причине он облил их растворителем и поджег. Пострадавших с ожогами лица и тела госпитализировали. Об этом пишет местная газета Khaosod.



Инцидент произошел 7 августа возле торгового центра на перекрестке Ратчапрасонг в центре Бангкока. Нападавший использовал полуторалитровую бутылку с горючей жидкостью и зажигалку. Очевидцы обезвредили его до прибытия полиции.

Вскоре личность злоумышленника установили — им оказался 30-летний житель провинции Сакэу. На допросе он признался в содеянном, отметив, что к пострадавших никаких претензий не имел. Мужчина объяснил, что поступик так из-за тяжелого психологического состояния, вызванного отсутствием работы и длительным голоданием.

Лидия Пономарева

