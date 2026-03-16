Россияне могут получать пенсию почти до 50 тысяч рублей

16 марта 2026, 11:34

Экономист Балынин раскрыл сумму пенсии россиян при наличии иждивенцев

Фото: iStock/Denis Vostrikov

Страховая пенсия в России складывается из фиксированной выплаты и индивидуальных пенсионных коэффициентов. Об этом рассказал доцент Финансового университета при правительстве России Игорь Балынин.





В беседе с RT он объяснил, что сейчас стоимость одного пенсионного коэффициента составляет 156,76 рубля, а размер фиксированной выплаты – 9584,69 рубля. Дополнительно увеличить эту выплату могут только льготные категории граждан – это люди, на иждивении которых находятся нетрудоспособные члены семьи.



«Например, к ним относятся дети, не достигшие возраста 18 лет, или достигшие возраста 18 лет и завершившие обучение по основным образовательным программам основного общего или среднего общего образования в организациях, осуществляющих образовательную деятельность, на период до 1 сентября года, в котором завершено указанное обучение», — объяснил экономист.

«Сейчас при достижении 80-летия фиксированная выплата удваивается (то есть выплачивается дополнительно ещё 9584,69 рубля) и дополнительно в неё включается надбавка за уход в размере 1413,86 рубля», — уточнил Балынин.