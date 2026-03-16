Россияне могут получать пенсию почти до 50 тысяч рублей
Экономист Балынин раскрыл сумму пенсии россиян при наличии иждивенцев
Страховая пенсия в России складывается из фиксированной выплаты и индивидуальных пенсионных коэффициентов. Об этом рассказал доцент Финансового университета при правительстве России Игорь Балынин.
В беседе с RT он объяснил, что сейчас стоимость одного пенсионного коэффициента составляет 156,76 рубля, а размер фиксированной выплаты – 9584,69 рубля. Дополнительно увеличить эту выплату могут только льготные категории граждан – это люди, на иждивении которых находятся нетрудоспособные члены семьи.
«Например, к ним относятся дети, не достигшие возраста 18 лет, или достигшие возраста 18 лет и завершившие обучение по основным образовательным программам основного общего или среднего общего образования в организациях, осуществляющих образовательную деятельность, на период до 1 сентября года, в котором завершено указанное обучение», — объяснил экономист.К этой категории относятся и студенты до 23 лет, обучающиеся по очной форме.
Размер доплаты зависит от количества иждивенцев. В этом году за каждого прибавляют по 3194,90 рубля. Однако учитывается не более трех человек. Максимальная сумма составит 9,5 тыс рублей.
Если общий размер страховой пенсии по старости составляет 28,5 тысяч, то с учетом доплат за иждивенцев конечная сумма будет равно 31 694,90 рубля – при одном иждивенце, а при трех – чуть больше 38 тысяч.
Дополнительные выплаты положены гражданам, достигшим возраста 80 лет. В этом случае при наличии иждивенцев пенсия увеличится с учетом обеих доплат.
«Сейчас при достижении 80-летия фиксированная выплата удваивается (то есть выплачивается дополнительно ещё 9584,69 рубля) и дополнительно в неё включается надбавка за уход в размере 1413,86 рубля», — уточнил Балынин.Таким образом, максимальная пенсия при наличии иждивенцев может составить более 49 тысяч рублей, заключил эксперт.