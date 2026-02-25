Росгвардейцы помогли девочке выбраться мз замерзшего снега на востоке Москвы

25 февраля 2026, 15:01

Видео: ГУ Росгвардии по г. Москве

Сотрудники вневедомственной охраны Главного управления Росгвардии по столице помогли девочке на востоке Москвы, которая во время игры оказалась в глубоком сугробе и не смогла выбраться.