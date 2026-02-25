Росгвардейцы помогли девочке выбраться мз замерзшего снега на востоке Москвы
Видео: ГУ Росгвардии по г. Москве
Сотрудники вневедомственной охраны Главного управления Росгвардии по столице помогли девочке на востоке Москвы, которая во время игры оказалась в глубоком сугробе и не смогла выбраться.
Как сообщили в пресс-службе ведомства, патрулируя район Третьей Парковой улицы, росгвардейцы услышали крики о помощи, доносившиеся со двора жилого дома. Подъехав к месту, они увидели десятилетнюю девочку — она провалилась в снежный сугроб, а сверху снег был стянутым плотной ледяной коркой. Из-за этого вылезти самостоятельно ребёнок не мог.
Сотрудники аккуратно разбили лёд, расчистили снег и помогли девочке освободиться. Убедившись, что она не получила травм и в медпомощи не нуждается, правоохранители передали ребёнка родителям.
Спасенная поблагодарила росгвардейцев и благополучно вернулась домой.
